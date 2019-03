“Biodiversità Prima, Vera”: contadini 4.0 in cattedra alla Federico II

La giornata del 21 marzo coincide anche con la “XIX Festa degli Alberi nelle Scuole”, istituita nel 2000 da un decreto ministeriale per favorire la diffusione del verde pubblico e coincidente con la Giornata Internazionale delle Foreste. Alle ore 12 – presso i Giardini del Monastero di Santa Chiara – Comune di Napoli, Coldiretti e fondazione UniVerde metteranno a dimora piante della macchia mediterranea. Partecipano gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale Confalonieri, Francesco Chirico, presidente II Municipalità di Napoli, Ciro Borriello, assessore al Verde urbano e allo sport del Comune di Napoli, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente fondazione UniVerde e già ministro dell’Agricoltura, Carmelo Troccoli, direttore generale Fondazione Campagna Amica, Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale Coldiretti. Seguirà la solenne benedizione di Padre Vincenzo Palumbo, guardiano Monastero di Santa Chiara A partire dalle ore 14 si aprirà il collegamento in diretta con F2 RADIO LAB, la web radio dell’Ateneo Federico II di Napoli, con interviste ai protagonisti della giornata e confronto con gli studenti universitari. Si terrà alle ore 15 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Sociali, in via vico Monte di Pietà 1 (traversa via San Biagio dei Librai), il workshop sul tema “Lo storytelling del cibo, l’Atlante della Biodiversità di Campagna Amica”, con la presentazione per la prima volta in una sede accademica della pubblicazione realizzata da Coldiretti e dedicata al ruolo dei contadini nella salvaguardia del patrimonio agroalimentare italiano. Interverranno Stefano Consiglio, direttore del Dipartimento di Scienze Sociali – Università di Napoli Federico II, Enrica Amaturo, presidente dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS), Alex Giordano, docente di Comunicazione, marketing e pubblicità – Università di Napoli Federico II, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente comitato scientifico fondazione Campagna Amica, Carmelo Troccoli, direttore generale fondazione Campagna Amica, Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale Coldiretti. Introduce e modera Lello Savonardo, coordinatore scientifico Osservatorio Giovani – Università diNapoli Federico II. Sono previste le testimonianze di giovani imprenditori agricoli con storie di successo legate a prodotti della biodiversità. L’evento si inserisce nel ciclo di seminari Bit Generation promosso dall’Osservatorio Giovani.

Accademia e mondo rurale si incontrano a Napoli il 21 marzo 2019 per parlare di biodiversità, storytelling del cibo e tutela del territorio. L’iniziativa dal titolo “Biodiversità: prima, vera” vede la collaborazione tra il Dipartimento di Sociologia dell’Università Federico II, Coldiretti Campania e fondazione Campagna Amica, con la partecipazione di Comune di Napoli, Fondazione UniVerde e Osservatorio Giovani. Il primo giorno di primavera si apre con il workshop “La biodiversità nel piatto”, a cura di Coldiretti Donne Impresa Campania, che si terrà alle ore 10 presso la Sala della II Municipalità di Napoli in piazza Dante. Ospite del confronto sull’origine degli alimenti anche l’organizzazione Soroptimist C&C Aversa, Caserta,Napoli, Salerno. Alle 11, a seguire, spazio al confronto sul tema “Aree rurali e valore del tempo”, a cura dell’Atg Lavoro alle Donne dell’Alta Irpinia. Relaziona Teresa Boccia, docente Università Federico II.