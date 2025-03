Bioeconomia Circolare, Vito Grassi: Partnership pubblico-private per la crescita organica del Paese

“La bioeconomia circolare rappresenta un fattore potente di innovazione, competitività e resilienza per l’intero Paese: è attualmente uno dei pilastri dell’economia italiana e incide per il 10% sul valore della produzione nazionale e per il 7,6% sull’occupazione complessiva che vede l’Italia seconda in Europa con 2 milioni di addetti nel settore”. A snocciolare i dati è Vito Grassi, amministratore delegato di Graded e presidente di ALuiss, intervenendo al convegno organizzato da SPRING – Italian Circular Bioeconomy Cluster con il direttore Mario Bonaccorso alla Camera dei Deputati. “L’Italia – dice Grassi – vanta una lunga esperienza di rigenerazione delle risorse dei territori attraverso un’agricoltura di qualità e a basso impatto, che valorizza il capitale relazionale delle comunità, attraverso virtuose collaborazioni e partnership tra soggetti del mondo pubblico, privato, della società civile per la realizzazione di progetti in grado di rigenerare i territori e il suolo degradati. Il Pubblico-privato rappresenta la soluzione alla crescita organica del Paese: sono due mondi che, grazie all’innovazione tecnologica, tenderanno sempre più ad avvicinarsi, a richiedere le stesse competenze per funzionare meglio e rendere il Paese sempre più competitivo”.

Sono molti i contesti nei quali si applica attualmente la Bioeconomia: dalla transizione energetica – essenziale per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità globale – all’economia circolare, passando per l’agricoltura sostenibile e l’innovazione biotech (attraverso tecnologie che grazie a risorse rinnovabili abilitano la produzione sostenibile come con bioplastiche, biocarburanti e biomateriali), fino al cambiamento nei modelli di consumo che devono privilegiare beni e servizi a ridotto impatto ambientale.