Biogem, asse tra imprenditoria e scienza: seminario con il fondatore di Biorek

Le nuove frontiere tra imprenditoria e scienza in un seminario a Biogem. L’incontro, in programma martedì prossimo alle 12, nella sede dell’Istituto arianese, avrà come protagonista il dottore Francesco Trevisani, fondatore e amministratore di Biorek (company di diagnostica molecolare applicata alla patologia oncologica renale) e nefrologo presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Nel corso del seminario, introdotto dal direttore scientifico di Biogem, Giovambattista Capasso e fruibile anche in videoconferenza al link https://meet.goto.com/ 677724445, si discuterà di un nuovo modello gestionale, che punta a trasformare la figura dell’imprenditore in un vero e proprio ‘scienziato’ della sua azienda, capace di affrontare le nuove sfide interne ed esterne alla sua company. ”Ci chiederemo – anticipa Trevisani – se il mondo accademico-scientifico, unitamente a quello corporate finance italiano, sia realmente pronto per questa rivoluzione”. ”In caso contrario – chiosa lo stesso Trevisani – i nuovi scienziati-imprenditori sarebbero solo degli ‘unicorni bianchi’, destinati ad una rapida estinzione”.