Biogem-Fondazione Onaosi, formazione per quattro studenti: riaperto il bando

Riaperto il bando per il progetto Biogem-Fondazione Onaosi (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani), finalizzato alla realizzazione di un corso di formazione per un numero massimo di quattro studenti, di almeno 4 settimane, da tenere presso la sede di Biogem. “La riapertura del bando – prosegue la nota – sposta al 21 agosto il termine ultimo di presentazione della domanda, e fa slittare al periodo compreso tra il 4 settembre e il 30 ottobre 2023 lo svolgimento dei corsi, in programma ad Ariano Irpino, nella sede del centro di ricerca”. Gli studenti Onaosi saranno selezionati, fino a un massimo di quattro, da una Commissione mista, costituita da personale di Biogem e della Fondazione perugina. Sono ammessi a partecipare gli studenti iscritti per il corrente anno accademico 2022/2023 e in regola con il corso di studi, al: terzo, quarto, quinto e sesto anno del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia; al terzo anno dei corsi di laurea triennale afferenti alle classi di laurea in Scienze Biologiche e Biotecnologie; al primo e secondo anno dei corsi di laurea magistrale biennale afferenti alle classi di laurea in Biologia e Biotecnologie.

Biogem, in particolare, mette a disposizione degli studenti Onaosi quattro internships per la partecipazione a progetti di ricerca in nefrologia traslazionale, epigenetica medica, interazione tra geni e ambiente, bioinformatica e biologia computazionale. In caso di posti residui potranno essere prese in considerazione le domande dei figli (non assistiti) dei sanitari regolari contribuenti della Fondazione. La partecipazione al Progetto è gratuita e comprensiva di formazione, tutorato, vitto e alloggio. Per gli studenti assistiti è inoltre prevista l’erogazione di un contributo omnicomprensivo di mille euro.

L’obiettivo del Progetto è quello di proporre agli studenti Onaosi un’attività di ricerca di laboratorio in campo medico e biologico, con l’affiancamento e la supervisione di tutor aziendali Biogem. Al termine del Progetto verrà rilasciato dallo stesso centro di ricerca un attestato finale ai partecipanti.