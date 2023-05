Biogem-Fondazione Onaosi, tirocini gratuiti per cinque orfani

Tirocini gratuiti, in programma dal 19 giugno al 4 agosto saranno garantiti dall’Istituto irpino Biogem a cinque studenti, assistiti dall’Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani, con sede a Perugia. Il progetto è rivolto, in particolare, a giovani provenienti dal quarto e quinto anno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, dal terzo anno dei corsi di laurea triennale in Scienze Biologiche e Biotecnologie e dal primo e secondo anno dei corsi di laurea magistrale biennale in Biologia e Biotecnologie. Ai cinque studenti, selezionati da una Commissione costituita da membri di Biogem e della Fondazione Onaosi e che dovranno essere in regola con il corso di studi, verrà offerta la partecipazione a progetti di ricerca in oncologia molecolare, nefrologia traslazionale, epigenetica medica, interazione tra geni e ambiente, bioinformatica e biologia computazionale.

Le attività di ricerca e di formazione si svolgeranno presso la sede di Biogem, con l’affiancamento e la supervisione di tutor del centro di ricerca. Al termine del Progetto verrà rilasciato un attestato ai partecipanti.