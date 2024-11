Biogem di Ariano Irpino, 100% di placement. Via ai nuovi corsi: il 60% degli allievi arriva da altre regioni

Il Biogem chiude con il 100% di placement e si apre ad altre regioni italiane.

Tutti i 65 giovani che hanno partecipato alla sessantaquattresima edizione del programma di formazione e inserimento lavorativo di Biogem, ormai in dirittura d’arrivo, salutano Ariano Irpino dopo una fase d’aula durata otto settimane e con in tasca un contratto di stage presso la multinazionale Accenture, nelle sue principali sedi italiane (Napoli, Roma, Milano, Cosenza, Torino, Bari, Cagliari, Padova). Il successivo tirocinio aziendale, della durata di circa cinque mesi, a partire dal 2 dicembre prossimo, dovrebbe portare, in base a statistiche consolidate degli ultimi anni, a una percentuale intorno al 90% di inserimento stabile presso la stessa Accenture.

“Nonostante gli ottimi risultati raggiunti, non c’è tempo per cullarsi sugli allori” dichiara il coordinatore del programma Uiip-Biogem, Andrea Di Maso, già pronto a varare la sessantacinquesima edizione, mercoledì 27 novembre. “Un’edizione – sottolinea il manager – destinata ad accogliere il 60% dei corsisti da fuori regione (dal Piemonte alla Sicilia, dalla Lombardia alla Sardegna, dalla Liguria all’Umbria e con folte rappresentanze di Lazio, Calabria e Puglia), a conferma della solidità del progetto, percepito come un’eccellenza su scala nazionale”. “Gli 81 allievi – informa infine Di Maso – sono stati selezionati tra 500 candidature pervenute e, suddivisi in tre percorsi formativi, svolgeranno una fase d’aula di 11 settimane ad Ariano Irpino, al netto dei circa 15 giorni di interruzione per le festività natalizie”.