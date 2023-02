Biogem impresa vincente. Intesa Sanpaolo punta sul centro di ricerca irpino: E’ tra le Pmi da sostenere

L’importante riconoscimento per il centro di ricerca scientifica irpino è stato annunciato ieri sera, a Napoli, in occasione dell’undicesima e quart’ultima tappa di un roadshow che sta attraversando l’Italia. Il programma ‘Imprese Vincenti’ di Intesa Sanpaolo, giunto alla sua quarta edizione, è rivolto alle eccellenze imprenditoriali italiane e quest’anno premia le piccole e medie imprese capaci di realizzare progetti di crescita orientati alle linee guida del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). La tappa napoletana, dedicata alla sostenibilità, ha visto protagoniste 10 Pmi di Campania, Calabria e Sicilia, operanti nei settori del turismo, della salute, dell’information technology, della meccanica, dell’agroalimentare, dell’automotive e del commercio. Gruppi che, nello spazio eventi ‘Made in Cloister’ del capoluogo partenopeo, hanno raccontato la propria storia aziendale, ponendo l’accento sulle scelte strategiche alla base dei rispettivi percorsi di crescita e sulle azioni innovative messe in campo nell’attuale momento storico.

Il riconoscimento a Biogem è arrivato, in particolare, nell’ambito del sistema salute. L’Istituto arianese, come le altre 140 piccole e medie imprese selezionate (su 4mila candidate), sarà quindi inserito in programmi di accompagnamento alla crescita e di incremento della visibilità a livello nazionale, realizzati da Intesa Sanpaolo e dai partner del progetto (Bain & Company, Elite, Gambero Rosso, Cerved, Microsoft Italia, Nativa, Circularity e Coldiretti).

Biogem, presente a Napoli con il suo direttore amministrativo, Tullio Bongo, potrà ora contare anche sul sostegno del più grande istituto di credito italiano in ambiti fondamentali per la sua crescita futura, quali la sostenibilità, l’innovazione e la digitalizzazione.