Biogem, lezioni agli studenti irpini sul genoma umano e sulla “next generation sequency”

Biogem offre un ciclo di lezioni alle scuole irpine. I corsi, rientranti nell’ambito del Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), si svolgeranno nell’Aula Magna “Emanuele” dell’Istituto arianese e/o in videoconferenza e saranno rivolti ad alunni di cinque istituti superiori irpini (Liceo Classico – Scientifico ‘Pietro Paolo Parzanese’ e Istituto d’Istruzione Superiore ‘Giuseppe De Gruttola’, entrambi di Ariano Irpino; Iis Vanvitelli Lioni – Liceo Scientifico di Caposele; Liceo Scientifico ed Istituto Agrario di Cervinara; Istituto Omnicomprensivo Statale ‘Francesco De Sanctis’ di Lacedonia).

Il ciclo di lezioni, coordinato dal responsabile dell’area di ricerca di Bioetica di Biogem, Michele Farisco, si articolerà in 5 giornate, per complessive 15 ore. In apertura e chiusura del calendario saranno protagoniste le ricercatrici Marianna Scrima e Maria Roberta De Iesu, che forti della loro collaudata esperienza nel laboratorio di Oncologia Molecolare e di Precisione di Biogem, parleranno del genoma umano venerdì 15 novembre, e di next generation sequency e lettura del codice genetico venerdì 13 dicembre. In questo secondo caso a precederle sarà la collega Carla Reale, che spiegherà i passi avanti fatti nello studio di molte patologie umane grazie allo zebrafish, un piccolo pesce ‘trasparente’ presente nello stabulario di Biogem.

Sono molti i ricercatori coinvolti nell’iniziativa e altrettanti gli argomenti trattati. Lunedì 18 novembre le applicazioni della microscopia nella ricerca preclinica saranno illustrate da Luciano D’Apolito (Nefrologia), mentre le fasi di sviluppo di un farmaco verranno mostrate da Nicola Rinaldo (Emato-biochimica e Istopatologia). Il lunedì successivo, 25 novembre, Pellegrino Mazzone (Biologia Cellulare e Preclinica Oncologica) relazionerà sulla biologia e la fisiopatologia del cancro, anticipato dalle considerazioni di Francesco Cardile (Animal Facility) sulla necessità di conciliare l’efficacia della sperimentazione con la volontà di garantire il benessere più alto possibile all’animale (generalmente cavie murine) inevitabilmente coinvolto. Il mese di novembre si chiuderà con la coppia Nicola Russo e Luca Roberto (Gene targeting ed embriologia sperimentale), che venerdì 29 si occuperanno, rispettivamente, di Pcr e clonaggio e di modelli murini e patologie umane.

Le lezioni, tutte in programma dalle 9 alle 12,30, saranno offerte gratuitamente da Biogem, grazie anche allo spirito volontaristico che anima i suoi ricercatori nel rapporto con il territorio. L’iniziativa, attuata già nel recente passato, si segnala per la sua inedita realizzazione prevalentemente in presenza, con l’obiettivo di far conoscere la struttura e le attrezzature in dotazione al centro di ricerca. Un’occasione in più per svelare nuovi orizzonti e fornire ampie coordinate a ragazzi chiamati a scelte decisive per il proprio percorso formativo e professionale.