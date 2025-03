Biogem Musica, il pianista Davide Cabassi chiude la stagione invernale

Davide Cabassi chiude la stagione invernale di Biogem Musica. L’artista milanese ha scelto le due ultime Sonate per pianoforte di Ludwig Van Beethoven per salutare l’inverno ad Ariano Irpino, dove venerdì 21 marzo, alle 19, è atteso nell’Auditorium Emanuele del centro di ricerca presieduto da Ortensio Zecchino. Il concerto, parte di Biogem Musica, rassegna ideata e diretta da Nazzareno Carusi, verterà, appunto, sui due ultimi capolavori pianistici del Genio tedesco: l’Opera 110, con il suo tono ‘intimista’, secondo parte della critica implicitamente dedicata a sé stesso dall’Autore; e la 111, che dal turbine del primo movimento ascende all’Elisio del secondo, attraverso le vie misteriose delle variazioni alla sua Arietta, spunto, un secolo dopo, per alcune delle più straordinarie pagine di Thomas Mann nel suo ‘Doktor Faustus’.

Torna, quindi, a Biogem Musica, lo strumento per eccellenza, il pianoforte, suonato da un pianista e didatta, Davide Cabassi, al vertice della fama internazionale per le sue qualità interpretative soprattutto rivolte a Beethoven. Stima estesa al suo impegno nel sociale, sfociato, tra l’altro, nell’ideazione della stagione concertistica ‘Primavera di Baggio’, volta a valorizzare e rilanciare culturalmente la periferia della sua città.

Una serata che – per il direttore artistico di Biogem Musica, Nazzareno Carusi, veterano del gotha pianistico, perfezionatosi, come Cabassi, alla grande scuola russa – si annuncia “memorabile, non solo per l’intensità del programma, ma anche per l’ampiezza d’orizzonte che conosco del pensiero musicale di Cabassi”.