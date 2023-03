Biogem, seminario dello scienziato Carlos B. Duarte sulla traduzione dell’mRNA nello spazio e nel tempo

Carlos B. Duarte, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università portoghese di Coimbra, sarà ospite martedì 28 marzo, alle ore 12, del centro Biogem: terrà una lezione sulla traduzione dell’mRNA nello spazio e nel tempo e sul suo ruolo nella regolazione sinaptica.

Nel seminario, fruibile anche in videoconferenza (qui), il neuroscienziato lusitano, celebre per i suoi studi sulle alterazioni molecolari alla base dell’apprendimento e della memoria e sulle alterazioni sinaptiche in diverse malattie del sistema nervoso, svolgerà un’analisi approfondita sulle caratteristiche dei neuroni quali cellule altamente polarizzate.

‘’In questo seminario – anticipa Duarte – discuterò alcuni dei meccanismi alla base del potenziamento sinaptico ad opera del fattore neurotrofico cerebrale (BDNF), in associazione all’incremento dell’attività sinaptica nell’ippocampo, una regione del cervello importante per la memoria spaziale’’.