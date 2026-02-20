Biologi, nuovo bando dell’Enpab: percorso di formazione sulla riproduzione

È online il nuovo bando dell’Enpab, l’Ente di previdenza e assistenza dei biologi liberi professionisti, per le attività formative sul campo presso Megaride fertility network – casa di cura Villa Angela di Napoli: saranno selezionati, si legge sul sito della Cassa presieduta da Tiziana Stallone 4 iscritti (2 per semestre) per un percorso di 100 ore nell’ambito della biologia della riproduzione, con affiancamento di un tutor. La selezione avverrà per titoli, con eventuale colloquio, e sarà possibile presentare le domande entro il 13 marzo. Su www.enpab.it tutte le informazioni per partecipare all’opportunità formativa.