Biologia, ritrovata nella foresta di Cuma una pianta rarissima ritenuta estinta

Una pianta rarissima in Italia e finora ritenuta estinta in Campania sin dal secolo scorso è stata ritrovata nella Foresta Regionale Area Flegrea e Monte di Cuma, nell’ambito delle attività di ricerca del Dipartimento di Biologia dell’Università Federico II nell’area del Parco Regionale dei Campi Flegrei: si tratta della Campanella marina (nome scientifico: Ipomoea imperati), scoperta nei dintorni di Napoli alla fine del ‘500 dal famoso naturalista Ferrante Imperato.

“Fu in seguito ritrovata da Domenico Cirillo alla fine della seconda metà del settecento a Bagnoli, dove però si estinse a causa dell’uomo già alla fine del secolo successivo – spiega Emanuele Del Guacchio, del Dipartimento di Biologia della Federico II -. Si trattava dell’unica stazione continentale europea nota fino a pochi decenni fa. Scoperta nel frattempo in due sole località di Ischia, fu distrutta dall’avanzata delle attività turistiche negli anni ’70”.

La Campanella marina è una specie transoceanica diffusa oggi sulle spiagge di molti mari caldi del mondo, ma rarissima nel Mediterraneo, tanto che alcuni studiosi avevano suggerito che potesse trattarsi di una specie importata accidentalmente dall’America.

“Con questa importante scoperta si arricchisce ulteriormente la flora dei Campi Flegrei, confermando l’estrema biodiversità di uno dei geositi più importanti del mondo – afferma Francesco Maisto, presidente dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei -. Grazie al know how maturato dall’Ente in termini di tutela ambientale, adopereremo ogni precauzione per poter favorire la conservazione di questa rara ed interessante specie, vigilando in particolare a ridosso della stazione balneare dove sopravvive un unico esemplare”.