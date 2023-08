Biologia vegetale, incontro in Senegal

L’Ambasciata d’Italia a Dakar in Senegal di cui l’Ambasciatore Giovanni Umberto De Vito ha organizzato un ciclo di seminari e incontri sulla biologia vegetale per promuovere la cooperazione scientifica bilaterale. All’iniziativa hanno preso parte due esperti del Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università di Firenze: Renato Fani, i cui studi sono incentrati sulla genetica e l’ecologia dei batteri, e Giulia Semenzato del Laboratorio di Evoluzione Microbica e Molecolare della stessa università.Tre gli incontri che si sono tenuti in altrettante università: la Cheickh Anta Diop di Dakar, la Sine Saloum “Elhadj Ibrahima Niass Ussein” di Kaolack e la Gaston Berger di Saint-Louis.