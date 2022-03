Biometano protagonista a EnergyMed con Graded: è la chiave della mobilità sostenibile

Riflettori puntati sul ruolo del biometano nel processo di decarbonizzazione e sul suo grande potenziale per la mobilità sostenibile domani a EnergyMed, la principale Fiera sulle Fonti Rinnovabili e l’Efficienza energetica del Bacino Mediterraneo che dal 24 al 26 marzo torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli dopo due anni di sospensione causa Covid. L’occasione è un convegno promosso da Federmetano – insieme a imprese, istituzioni e mondo accademico – in programma dalle 14:30 alle 18:00 nella Sala Tirreno (Padiglione 6) introdotto dal presidente Dante Natali e al quale partecipa anche l’azienda napoletana del settore energetico Graded con Anna Longobardi, ingegnere Specialista in FER, Biogas, Biofuel. “Il biometano ha un ruolo strategico nel processo di decarbonizzazione dei trasporti e nell’abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra, aprendo la strada per il raggiungimento dei traguardi ambientali europei fissati al 2050 – spiega Longobardi -. Il biofuel rappresenta la chiave per la mobilità sostenibile, è un combustibile al 100% rinnovabile ed è utilizzabile come sostituto sia del CNG (Compressed Natural Gas) che del LNG (Liquefied Natural Gas) di origine fossile, ma con emissioni di CO2 pari a zero, su ogni veicolo attualmente alimentato a gas naturale, senza necessità di modifiche”.

Oltre ad essere una fonte rinnovabile e un’alternativa decisamente meno impattante rispetto ai combustibili fossili, è possibile considerare il biometano sostenibile. “Produrre biometano o bioenergie sostenibili – conclude Longobardi – significa contare su colture o residui agricoli non derivanti da terreni ad elevato contenuto di carbonio, come possono esserlo foreste primarie, aree sottoposte a tutela, zone boschive, etc. Inoltre, il combustibile è considerato sostenibile quando per la sua produzione le emissioni sono di gran lunga inferiori a quelle associate al combustibile fossile di riferimento (Fossil Fuel Comparator = FFC)”.