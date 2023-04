Biopsia liquida per diagnosi precoci: scova tumori ovarici con mesi di anticipo

Riuscire a intercettare ilprima che se ne manifestino i sintomi, ma ancheSono fra le ricerche di punta deldiretto dai. Il gruppo di D’Incalci, docente presso Humanitas University, sta lavorando proprio a un progetto sul tumore ovarico che, nell’80% dei casi, a causa della sua asintomaticità, viene diagnosticato tardivamente, in stato già avanzato o metastatico. “Abbiamo già identificato – afferma il professore – laè la sua instabilità genomica, la cui misurazione ha grandi potenziali dal punto di vista diagnostico”. Ma anche quando la massa tumorale si è già manifestata, la ricerca ha oggi armi per contrastare questa malattia: sono i farmaci chiamatiche hanno come bersaglio un gruppo di proteine che interferiscono con la capacità di riparazione del Dna delle cellule tumorali, farmaci che si sono già dimostrati efficaci contro il tumore dell’ovaioe anche per la terapia di mantenimento, avviata cioè dopo la classica chemioterapia. Proprio in questa fase è necessario monitorare l’evoluzione del tumore. Per farlo, i ricercatori del gruppo D’Incalci stanno mettendo a punto un sistema poco invasivo per la paziente e a basso costo: la biopsia liquida. “L’obiettivo del nostro progetto – osserva- è rilevare nel plasma sanguigno, anziché nei tessuti tumorali come normalmente accade, elementi che aiutino a capire se una paziente sta rispondendo positivamente alla terapia o se invece occorra virare verso un’altra opzione terapeutica. Secondo i nostri dati preliminari, questo protocollo permetterebbe anche di identificare, con un anticipo di circa 4-6 mesi rispetto alle metodiche standard, il rischio di ricomparsa di malattia. Ciò aprirebbe una preziosissima e importante finestra terapeutica in cui mettere in atto specifiche strategie terapeutiche per contrastare la ripresa di malattia”.