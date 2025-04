Biotecnologie a caccia di talenti, nuovo studio Ey sui trend occupazionali del settore

Raccontare il valore del biotech, comprendere le sfide della società moderna in termini di salute e sviluppo sostenibile e approfondire i temi della formazione e delle professioni del futuro nelle imprese del settore. Sono questi i temi al centro dell’evento “Biotech Future: Competenze e opportunità nel settore”, promosso da Assobiotec-Federchimica e Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con Edra e ITT Biomed, tenutosi oggi a Napoli presso il Dipartimento di Farmacia con la partecipazione di oltre 500 studenti fra Università e ITS del territorio campano.

L’iniziativa – inserita nel calendario della Giornata Nazionale del Made in Italy – ha rappresentato un importante momento di contatto e incontro tra giovani e imprese biotech e biopharma. E’ stata un’occasione per capire cosa significa lavorare oggi in un’azienda biotecnologica e quali sono le prospettive lavorative e di crescita in un metasettore che trova applicazioni in tanti diversi campi industriali: dalla salute all’agricoltura, passando per l’ambiente e l’industria.

Ed è stata l’ideale cornice per presentare uno studio predittivo sui trend occupazionali delle professioni del settore biotech italiano, condotto da EY e Assobiotec – Federchimica che ha messo in evidenza come nel medio periodo la domanda di lavoro sarà in crescita per circa il 61% delle professioni del settore biotech e che per oltre il 60% di queste si stima anche un aumento delle difficoltà di reperimento di profili da parte delle imprese. (Clicca qui per approfondire)

Le dichiarazioni

Angelo Antonio Izzo, direttore del Dipartimento di Farmacia: “Biotech Future è stata un’esperienza formativa di grande rilevanza per i nostri studenti nel percorso di avvicinamento tra formazione universitaria e mondo del lavoro. Gli studenti hanno avuto l’occasione per comprendere meglio il mondo delle biotecnologie e per conoscere importanti realtà aziendali, per comprendere cosa significhi lavorare in un’azienda, quali sono le modalità di accesso, quali sono le figure e i profili professionali più ricercati ed apprezzati dal mondo del lavoro e quali sono i percorsi di crescita e le prospettive di carriera all’interno delle aziende”.

Federico Viganò, componente del Consiglio di Presidenza Assobiotec – Federchimica: “Sui giovani riponiamo grandi aspettative e siamo felici di vedere tanto interesse e partecipazione all’iniziativa Biotech Future che arriva quest’anno a Napoli dopo le tappe di Roma e Milano. In questi anni abbiamo assistito al progressivo incremento della domanda di professioni ad alta specializzazione specifiche del comparto e i dati presentati oggi da EY ci confermano che la continua evoluzione del settore non solo sosterrà questo trend, ma porterà importanti trasformazioni delle competenze con crescente difficoltà da parte delle imprese di reperire profili biotech sul mercato. Per prepararci al meglio al futuro che ci attende è allora fondamentale creare un dialogo proattivo fra imprese, Università e ITS per allineare sempre più e sempre meglio i percorsi formativi con la domanda di lavoro”

Angela Ianaro, docente, Università degli Studi di Napoli Federico II, deputato della XVIII Legislatura: “In un momento di grandi progressi tecnologici come quello che stiamo vivendo, non si può prescindere dalla necessità di integrare il percorso formativo dei nostri giovani realizzando una maggiore sinergia tra teoria e pratica al fine di contribuire, in maniera determinante, alla crescita socio-economica del nostro Paese. Ed è proprio in quest’ottica di allineamento tra accademia e mondo del lavoro che si inserisce la splendida iniziativa “Biotech Future” che ha visto la partecipazione di oltre 500 studenti dell’Ateneo Fredericiano e della Rete Nazionale delle Fondazioni ITS per le Nuove Tecnologie della Vita. Un’iniziativa sostenuta dal Ministero del Made in Italy che ha inserito tra le eccellenze italiane anche il mondo delle biotecnologie e del biopharma. Sono molto orgogliosa di aver contribuito alla realizzazione di questa giornata speciale per i nostri studenti e spero che rappresenti solo l‘inizio di un processo virtuoso che avvicini sempre di più i nostri giovani al mondo del lavoro”.