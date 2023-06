“Biotherep”, energia dai rifiuti organici: team di ricerca tutto femminile 

Produrre energia rinnovabile dai rifiuti organici dei mattatoi. E’ l’obiettivo di Biotherep, un progetto a cui partecipa un team di ricerca tutto femminile dell’Università degli Studi di Perugia, che ha ricevuto un finanziamento internazionale nell’ambito di Horizon 2020. “Biotherep – spiegano ricercatrici perugine – ha la finalita’ della conversione ibrida biochimica e termochimica dei rifiuti organici dei mattatoi per la produzione di energia rinnovabile, e rientra tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dalle Nazioni Unite. Poiché il cambiamento climatico diventa sempre piu’ significativo, le fonti di energia sostenibili e pulite sono oggi piu’ che mai necessarie”. Tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda, il Goal 7 e’, infatti, interamente dedicato all’energia, con l’obiettivo di garantire a tutti l’impiego di un’energia accessibile, affidabile, sostenibile e moderna. Il progetto Biotherep vede nello specifico come partecipanti partner del settore accademico (universita’ e centri di ricerca) e partner del settore privato. “Alle professoresse Assunta Marrocchi, Ombretta Marconi e Raffaella Branciari vanno le mie piu’ vive congratulazioni per l’importante e significativo riconoscimento ottenuto”, ha dichiarato il Magnifico Rettore, Maurizio Oliviero – unitamente ai miei migliori auguri di buon lavoro. Investire nella ricerca e nell’utilizzo delle energie rinnovabili, specialmente quando il progetto vede la partecipazione di piu’ atenei, istituzioni e paesi, significa investire nel futuro, nostro e dei nostri giovani e garantire a tutte e a tutti la possibilita’ di uno sviluppo rapido, equo e sostenibile”.