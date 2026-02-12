Birra, food e innovazione: alla Fiera di Rimini anche 15 aziende campane

Da domenica 15 a martedì 17 febbraio la Fiera di Rimini ospita l’11ª edizione di Beer&Food Attraction, manifestazione europea di riferimento per la beverage e bar industry, organizzata da Italian Exhibition Group. L’evento mette in scena un’offerta completa di birre, beverage, food e mixology, con oltre 600 espositori provenienti da 16 Paesi e 130 buyer internazionali da 45 Paesi.
Mixology Attraction: il cuore dell’innovazione
Tra le novità 2026 spicca Mixology Attraction, area dedicata a beverage e mixology che cresce del 39% rispetto all’edizione precedente, confermando il ruolo strategico di questo settore all’interno del layout fieristico. Food, birre e mixology si intrecciano anche nei contenuti, con un ricco calendario di eventi e competizioni: dall’International Horeca Meeting di Italgrob alle sfide brassicole e gastronomiche.
Le aziende campane
La manifestazione ospita più di 600 espositori provenienti da 16 Paesi. Germania, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Spagna e Austria guidano la presenza internazionale, affiancati da nuovi Paesi come Grecia, Polonia e Svizzera.
Saranno presenti anche 15 marchi campani
-
Antica Distilleria Petrone SRL (CE)
-
Dovel Import SRL (CE)
-
Birra Lanza (CE)
-
Aperisnack (CE)
-
Birrificio Artigianale Napoletano (NA)
-
Pint Box SAS di Pugliese Sergio (NA)
-
Fabio Russo SRL (NA)
-
Distribuzione Vesuviana SRL (NA)
-
Fuso (NA)
-
Fame SRL (NA)
-
Grisi 3.0 SRL (SA)
-
Serie A SRL (SA)
-
Innovazione&Tradizione SRL (SA)
-
Winelab & Distribution SRL (SA)
-
Genna Group SRL (SA)
Il settore birrario resta il pilastro dell’evento, con una gamma che spazia dalle birre artigianali alle mainstream. Il food rappresenta il 20% dell’esposizione e si integra con birra, beverage e mixology, mentre le tecnologie beverage (BBTech Expo) completano la filiera con impianti, attrezzature e materie prime.
Buyer internazionali e opportunità di business
L’evento rafforza la vocazione internazionale: 130 buyer esteri da 45 Paesi, selezionati tramite Italian Exhibition Group e ICE-Agenzia, incontrano importatori, distributori, catene di ristorazione e operatori tecnologici, offrendo nuove opportunità commerciali sui mercati internazionali.
Eventi e competizioni
L’International Horeca Meeting affronta il tema “Mercato dei consumi fuori casa fra carovita e inflazione. Tendenze e best practice per andare oltre la crisi”, mentre “Storie, visioni e ambizioni per l’Horeca di domani” dà voce alle nuove generazioni del settore con studenti del Master in Sales Account Management della Luiss Business School.
La Beer&Tech Arena ospita la XXI edizione del Premio Birra dell’Anno di Unionbirrai, con 65 giudici internazionali e 46 categorie in gara, oltre ai contributi del CERB – Centro di Ricerca per l’Eccellenza della Birra dell’Università di Perugia e del Centro Informazione Birra (CIB) di Assobirra. Spazio anche a talk internazionali come “Discover American Craft Beer” e premi come Accademia della Birra, Pub&Friends Awards e Horeca Social Stars.
Il mondo della mixology si anima nel Mixology Circus, con 9 cocktail bar d’eccellenza (di cui 2 internazionali) che alternano show, degustazioni e performance. I locali si susseguono in tre format distinti – Hip Urban Bar, Tiki Bar e Luxury Hotel Bar – con realtà come The Bar at Aman Venice, Vesper, Grand Hotel Fasano – Ramas Lounge, Kaona Room e altri.
Infine, l’innovazione trova spazio con il Lorenzo Cagnoni Award 2026, promosso da Italian Exhibition Group insieme ad ANGI e ICE Agenzia, che premia le migliori idee per l’Out of Home nei comparti Beer, Spirits, Soft Drinks Low & No, Food, Technology, Service e Digital Innovation