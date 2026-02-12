Birra, food e innovazione: alla Fiera di Rimini anche 15 aziende campane

Da domenica 15 a martedì 17 febbraio la Fiera di Rimini ospita l’11ª edizione di Beer&Food Attraction, manifestazione europea di riferimento per la beverage e bar industry, organizzata da Italian Exhibition Group. L’evento mette in scena un’offerta completa di birre, beverage, food e mixology, con oltre 600 espositori provenienti da 16 Paesi e 130 buyer internazionali da 45 Paesi.

Mixology Attraction: il cuore dell’innovazione

Tra le novità 2026 spicca Mixology Attraction, area dedicata a beverage e mixology che cresce del 39% rispetto all’edizione precedente, confermando il ruolo strategico di questo settore all’interno del layout fieristico. Food, birre e mixology si intrecciano anche nei contenuti, con un ricco calendario di eventi e competizioni: dall’International Horeca Meeting di Italgrob alle sfide brassicole e gastronomiche.

Le aziende campane

La manifestazione ospita più di 600 espositori provenienti da 16 Paesi. Germania, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Spagna e Austria guidano la presenza internazionale, affiancati da nuovi Paesi come Grecia, Polonia e Svizzera.

Saranno presenti anche 15 marchi campani

Antica Distilleria Petrone SRL (CE)

Dovel Import SRL (CE)

Birra Lanza (CE)

Aperisnack (CE)

Birrificio Artigianale Napoletano (NA)

Pint Box SAS di Pugliese Sergio (NA)

Fabio Russo SRL (NA)

Distribuzione Vesuviana SRL (NA)

Fuso (NA)

Fame SRL (NA)

Grisi 3.0 SRL (SA)

Serie A SRL (SA)

Innovazione&Tradizione SRL (SA)

Winelab & Distribution SRL (SA)

Genna Group SRL (SA)

Il settore birrario resta il pilastro dell’evento, con una gamma che spazia dalle birre artigianali alle mainstream. Il food rappresenta il 20% dell’esposizione e si integra con birra, beverage e mixology, mentre le tecnologie beverage (BBTech Expo) completano la filiera con impianti, attrezzature e materie prime.

Buyer internazionali e opportunità di business

L’evento rafforza la vocazione internazionale: 130 buyer esteri da 45 Paesi, selezionati tramite Italian Exhibition Group e ICE-Agenzia, incontrano importatori, distributori, catene di ristorazione e operatori tecnologici, offrendo nuove opportunità commerciali sui mercati internazionali.

Eventi e competizioni

L’International Horeca Meeting affronta il tema “Mercato dei consumi fuori casa fra carovita e inflazione. Tendenze e best practice per andare oltre la crisi”, mentre “Storie, visioni e ambizioni per l’Horeca di domani” dà voce alle nuove generazioni del settore con studenti del Master in Sales Account Management della Luiss Business School.

La Beer&Tech Arena ospita la XXI edizione del Premio Birra dell’Anno di Unionbirrai, con 65 giudici internazionali e 46 categorie in gara, oltre ai contributi del CERB – Centro di Ricerca per l’Eccellenza della Birra dell’Università di Perugia e del Centro Informazione Birra (CIB) di Assobirra. Spazio anche a talk internazionali come “Discover American Craft Beer” e premi come Accademia della Birra, Pub&Friends Awards e Horeca Social Stars.

Il mondo della mixology si anima nel Mixology Circus, con 9 cocktail bar d’eccellenza (di cui 2 internazionali) che alternano show, degustazioni e performance. I locali si susseguono in tre format distinti – Hip Urban Bar, Tiki Bar e Luxury Hotel Bar – con realtà come The Bar at Aman Venice, Vesper, Grand Hotel Fasano – Ramas Lounge, Kaona Room e altri.

Infine, l’innovazione trova spazio con il Lorenzo Cagnoni Award 2026, promosso da Italian Exhibition Group insieme ad ANGI e ICE Agenzia, che premia le migliori idee per l’Out of Home nei comparti Beer, Spirits, Soft Drinks Low & No, Food, Technology, Service e Digital Innovation