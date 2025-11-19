Bisogna toccare il fondo per risalire a galla

Una ricognizione senza togliersi il paraocchi, fatta con normale attenzione, permette di riconoscere subito o quasi a che punto è il ritorno della pace nei luoghi dove è assente per i motivi più disparati. L’uso del singolare è fatto con proposito, per rafforzare il concetto che, sia per contaggio, sia per “autocombustione”, il combattere declinato in ogni sua forma si sia esteso ai quattro angoli del mondo. Di conseguenza, seppure non si possa descrivere con la forma che il caso richiederebbe, farsi una ragione che il mondo intero è in guerra. La stessa, senza essere stata dichiarata con squilli di tromba e rulli di tamburi, può essere considerata la Terza Guerra Mondiale. È come se si stesse manifestando sotto mentite spoglie, cioè Guerra nel Mondo e, all’atto pratico, è minima la differenza con quella originale, salvo il numero dei rappresentanti di ciascuna delle nazioni coinvolte. Esso è molto più alto di quello delle altre materialmente in armi, giusta l’appartenenza di ciascuna di esse a diverse organizzazioni caratterizzate dall’essere di portata internazionale. Ritornando al fotofinish della situazione a livello mondiale, si può affermare senza alcun timore che, dal fatidico incontro agostano a Anchorage tra Trump e Putin, si è verificata una sorta di Grand Guignol che è iniziato con incredulità e proseguito con turbamento di chiunque era in attesa di veder concretata o quanto meno avviata seriamente, almeno la prima parte del seppellimento dell’ ascia di guerra. Invece, già il giorno dopo, l’Umanità ha realizzato di aver assistito a una farsa che non aveva alcun aggancio con quanto si aspettavano. A oggi la situazione globale si è aggravata per l’entrata in campo del Venezuela alle prese con il proprio problema di scarsa democrazia. Quindi finora si sono aggiunti problemi nuovi o quasi a quelli già esistenti. Intanto il tempo è “fuggito”, meno male ancora senza andare in pari con “l’ora” di Cavaradossi nella Tosca. In più la clessidra della umana sopportazione si comporta in maniera molto simile a quanto riportato nel titolo di questa nota. Più precisamente il genere umano vorrebbe al più presto toccare il fondo per iniziare subito la risalita.

Salvo in tempo, come si dice in campagna, se si devono negoziare una o più partite di frutta a fine maturazione e il tempo non promette bene.