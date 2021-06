Bitcoin: le ultime novità

La criptovaluta più famosa al mondo continua a far parlare di sè anche in questi primi sei mesi del 2021 il business sembra essere aumentato e sono milioni coloro che hanno usato i Bitcoin per fare affari, accumulare risparmi o semplicemente provare l’ebbrezza di qualcosa di nuovo. Fare investimenti con la criptovaluta non è facilissimo ma ci si può fare aiutare da un applicativo che inizia a piacere parecchio anche al pubblico italiano: bitcoin pro opinioni davvero interessanti.

Bitcoin: il picco dopo il crollo?

L’andamento particolare del BTC fa ben sperare: e se in pochissimo tempo si è avuta una caduta del 42% è anche vero che si può avere il dato inverso con una corsa precipitosa verso l’alto. Tutto è possibile. Bisogna avere molta pazienza e credere nella criptovaluta che, come è noto è molto speculativa. In ogni caso sappiamo che l’11% dei 3400 investitori istituzionali recentemente intervista da JP Morgan hanno sostenuto che continuano a voler investire in criptovaluta dunque sicuramente non è troppo tardi per scommettere in Bitcoin anzi visto il suo costo può essere il momento giusto perchè poi il valore potrebbe salire rapidamente rendendo difficilissimo l’affare.

Bitcoin è il momento di investire

In un momento di bassa come questo si deve resistere e non vendere ma in particolare chi fa affari sa che deve acquistare. Convertire tutto quello che si può in bitcoin può essere veramente favorevole. Gli esperti dicono che la criptovaluta non sia stata mai così male dal 2011. Possibile? Molto probabile. Però negli anni a seguire il 2011 è proprio volata! Maggio infatti si è conclusa “male” con un calo del 37% su base mensile e oltre il -40% rispetto ai massimi toccato il 14 aprile oltre $64 mila. Sappiamo che si tratta di una volatilità che può esistere ed allora è bene tenerlo sempre in conto.

Stop-loss la strategia del momento

Investire in Bitcoin è sempre molto rischioso, certamente farsi guidare da un’app come Bitcoin Pro è importante ma è anche vero che bisogna saperci fare. Nessun cervello elettronico sostituirà mai quello umano.

Ultimamente sta prendendo piede una vera e propria passione per i BTC, essi interessano maggiormente rispetto alle tradizionali valute questa infatti è una moneta digitale diventata un vero strumento di investimento per questo bisogna prestare attenzione alle sue caratteristiche tra tutti la volatilità, mai illudersi troppo ed essere sempre pronti a dirottare rapidamente l’investimento. Essa è semplice da mettere in campo, infatti si fissa una percentuale da raggiungere in basso si vende e se invece sale si aggiorna. Con i Bitcoin bisogna osare: ma sempre negli affari serve coraggio.