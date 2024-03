Bitcoin sfonda quota 70.000 dollari, è ancora record

Roma, 8 mar. (askanews) – Nuovo massimo storico anche del Bitcoin, che in parallelo al rally dell’oro ha brevemente superato quota 70.000 dollari – con un picco che fissa il nuovo massimo a 70.170 dollari – per poi ritracciare e moderare i rialzi a circa l’1% a 68.509 dollari in serata.

Gli ultimi scatti giungono dopo le indicazioni bivalenti dai dati sul mercato del lavoro Usa di oggi, che hanno alimentato le ipotesi di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a giugno. A febbraio nell’economia statunitense sono stati creati 275.000 nuovi posti di lavoro, più del previsto, ma al tempo stesso il tasso di disoccupazione è leggermente risalito al 3,9%.