Bitcoin, tuffo sotto 70mila dollari ai minimi da fine 2024

Roma, 5 feb. (askanews) – Tuffo del Bitcoin sotto quota 70.000 dollari, ai minimi da quasi un anno e mezzo in un quadro di nuovi forti ribassi di tutti i criptoasset, mentre la dinamica negativa oltre alle Borse coinvolge in maniera più marcata materie prime e metalli preziosi. Dopo aver toccato 69.800 dollari, il Bitcoin resta in ribasso di oltre un 4% rispetto a ieri a quota 70.279 dollari.
L’Ether perde il 4% a 2.077 dollari. Nel frattempo l’oro cede l’1% mentre l’argento è tornato a precipitare con un calo di oltre il 7%, a 78 dollari l’oncia a metà seduta.