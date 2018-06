Bitdrome, l’azienda campana scelta per l’app ufficiale del Firenze Rocks

Foo Fighters, Guns N’ Roses, Iron Maiden eOzzy Osbourne sono solo alcuni degli artisti che in questi giorni si stanno esibendo sul palco del Firenze Rocks 2018 davanti a 200 mila persone, per quello che viene definito “il festival dell’anno” (www.firenzerocks.it). L’app ufficiale del Firenze Rocks, disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store, è stata realizzata e sviluppata da un’azienda nata e cresciuta in Campania.

L’AZIENDA CAMPANA. Fondata nel 2009 da tre ragazzi di Agropoli, Salvatore Iodice, Lucio Antonio Itri e Luca Ciuccio, la Bitdrome (www.bitdrome.com) è cresciuta negli anni grazie al lavoro di decine di ragazzi tutti under 35 e provenienti dal Sud. In dieci anni, l’azienda ha collaborato con realtà italiane e internazionali come Mercedes, Opel, ilMeteo, Virgin Radio, Peroni, Radio 105 e Live Nation.

«Al di là dei traguardi professionali, che ci hanno portato a collaborare con alcune delle più importanti aziende italiane e internazionali – così Lucio Antonio Itri, co-founder dell’azienda – in dieci anni di attività abbiamo assunto tanti giovani laureati provenienti dalle Università campane. Questo è stato il nostro piccolo, grande successo: rimanere ad Agropoli per dare anche un messaggio di speranza a tutti i giovani spesso costretti ad emigrare al nord o all’estero per lavorare nel proprio settore».

Fin dall’inizio, la mission di Bitdrome è stata quella di rimanere in Campania, nello specifico ad Agropoli, anche per dare uno sbocco a tanti giovani che, per lavorare nel campo del digital, spesso erano costretti a trasferirsi al Nord. Non è un caso se tutti i dipendenti provengono dalla Campania o dalla vicina Basilicata.

L’APPLICAZIONE. L’applicazione per dispositivi iOS e Android mostra tutte le informazioni sugli artisti e sulle date dei concerti con la Line Up completa e aggiornata. Gli utenti potranno aggiungere i loro artisti alla lista dei preferiti per rimanere sempre aggiornati, leggere le news sull’evento con informazioni di servizio fondamentali per eventi così grandi, godersi la splendida gallery fotografica ufficiale del Firenze Rocks e avere la possibilità di prenotare un hotel e acquistare il merchandise ufficiale dell’evento.

L’utilissima mappa Interattiva offre una panoramica dell’arena, con indicazioni dettagliate sulla posizione dei vari ingressi, degli stand per cibo e bevande, delle toilette, dei pronto soccorso, delle Game Zone e di tutti gli altri servizi presenti al Firenze Rocks. E per gli amanti della condivisione online, nella sezione Photo Booth gli utenti potranno divertirsi a condividere le proprie foto e a visualizzare tutte le immagini caricate dalla community di Firenze Rocks.