Black Friday, Consumerismo avverte: +400% di tentativi di frodi informatiche

“In concomitanza con l’arrivo del Black Friday stanno aumentando in Italia i tentativi di truffe e raggiri su web e social network che sfruttano la maggiore propensione degli italiani a fare acquisti online. Un periodo quello degli sconti speciali di fine novembre in cui i tentativi di frodi informatiche registrano un picco fino al +400% rispetto ad altri periodi dell’anno, anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale”. Lo denuncia Consumerismo No Profit in vista della partenza degli sconti. “Si assiste in questi giorni ad una crescita delle truffe nel settore dei social network, attraverso hashtag e tag legati al Black Friday finalizzati ad attirare l’attenzione degli utenti verso determinate offerte a prezzi scontatissimi, che si rivelano tuttavia inesistenti nella realtà – denuncia Consumerismo – In altri casi i consumatori ricevono messaggi su WhatsApp o Facebook contenenti link che rimandano a siti che pubblicizzano promozioni speciali, ma il cui scopo è carpire i dati bancari degli utenti. Durante il Black Friday si assiste anche alla crescita anche i finti negozi online, ossia siti che offrono a prezzi scontatissimi prodotti hi-tech come telefonini o tablet, o capi di abbigliamento firmati, il cui fine è quello di farsi pagare merce che poi non verrà mai consegnata, poiché il sito stesso sarà cancellato non appena terminato il Black Friday”. “Truffe sempre più sofisticate e che spesso sfruttano l’intelligenza artificiale per creare messaggi ingannevoli o riprodurre siti web molto simili a quelli ufficiali di note catene o marche, e per questo sempre più pericolose”, avverte il presidente Luigi Gabriele.