Black Friday, idealo: “In testa acquisti per Natale e smartworking”

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Si avvicina a grandi falcate il Black Friday, la giornata dei supersconti online che scatta il 27 novembre e, analizzando i prodotti già inseriti nei carrelli online degli utenti italiani nelle ultime settimane, gli acquisti vedranno in testa i regali di Natale per figli e nipoti, e, in particolare, Gamepad (+99,4%), le Console di gioco (+95,9%), i Lego (+50,1%), le Bambole (+47,8%) e i Videogiochi (+46,7%). A rilevarlo è idealo in un’analisi che l’Adnkronos ha potuto visionare.