Black Friday, tre regole per non cadere nelle truffe

Dallo Studio Terracino Codacons Vomero-Napoli, riceviamo e pubblichiamo:

“Tre regole per non cadere nelle truffe durante il Black Friday:

Controlla i prezzi prima degli sconti. Fotografa o annota il prezzo dei prodotti che ti interessano prima che inizino le promozioni per confrontarlo con il prezzo scontato; Acquista solo da venditori affidabili Prediligi siti e negozi conosciuti e affidabili per ridurre il rischio di truffe o prodotti contraffatti; Diffida delle offerte eccessivamente vantaggiose. Gli sconti troppo elevati possono nascondere insidie. Verifica sempre con fonti ufficiali per assicurarti che l’offerta sia autentica.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE

Offerta speciale di iscrizione. Solo durante il Black Friday, iscriviti al Codacons Vomero-Napoli con uno sconto dell’80%, a soli 10€ anziché 50€. L’iscrizione include un anno di consulenza legale per controversie sui diritti dei consumatori. Per iscriversi contattare i numeri 0815787774 – 3312592106 o scrivere all’emaill avv.terracino@gmail.com. Per informazioni e per essere sempre aggiornati consultare il nostro sito studiolegaleterracino.it e i nostri profili social”.