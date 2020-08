Black Platinum Gold, è napoletana la prima piattaforma d’aste per il luxury

Black Platinum Gold è la prima piattaforma di aste dedicata all’affascinante mondo del lusso, con un approccio rivoluzionario che offre al consumatore finale occasioni imperdibili da parte di brand unici sul mercato.

Con le sue proposte, la nuova piattaforma è in grado di rispondere alle esigenze di una nicchia di consumatori particolarmente attenta e preparata, costantemente alla ricerca del meglio per se’ e per la propria vita, intenditori e fruitori di una bellezza assoluta in ogni ambito. E’ il lusso il motore principale che muove Black Platinum Gold, il comune denominatore di ogni asta che viene accuratamente organizzata solo con partner selezionati, attraverso accordi dedicati e su misura. Uno strumento creato con un business model basato sulla massima trasparenza e fiducia, dove il cliente ha la possibilità di scegliere e aggiudicarsi imperdibili occasioni a prezzi vantaggiosi e i brand coinvolti di ottenere il massimo in termini di visibilità in un contesto esclusivo.

Tutti i partner vengono scelti in base alla particolarità del luogo, alla ricercatezza del prodotto, con l’obiettivo di dare al cliente la possibilità di conquistare e di vivere un’ esperienza preziosa, dal valore inestimabile. L’offerta di Black Platinum Gold comprende una gamma di proposte estremamente ricercata che spazia dal viaggio al gioiello, dalla moda al wellness dal food and beverage all’interior design, in cui il lusso diventa fonte di ispirazione per un pubblico alla costante ricerca della più alta espressione della qualità.

Navigando sulla piattaforma ci si immerge in un mondo patinato ed aspirazionale dove ogni scelta diventa un’esperienza di vita irripetibile che va oltre ciò che il denaro può comprare. Come poter viaggiare con Heritage Line e scegliere la crociera in Laos attraverso un itinerario insolito lungo l’eterno fiume Mekong, alla scoperta di paesaggi affascinanti, remote comunità indigene ed un patrimonio culturale unico. Oppure poter celebrare un momento speciale con uno champagne puro, non adulterato, dalle note delicate ed eleganti come il Cour Des Lys, un prodotto genuino, che racconta la storia della sua terra d’origine, con orgoglioso senso di appartenenza. O ancora regalarsi un oggetto di arredamento che porta la firma Ghidini 1961 sinonimo di manifattura di altissimo livello a cavallo tra funzionalità ed innovazione.

Black Platinum Gold nasce su iniziativa di Viola Palescandolo, giovane ed eclettica imprenditrice e appassionata viaggiatrice, con un passato nel mondo dell’ingegneria navale e una profonda conoscenza del segmento luxury. “Ho sempre desiderato creare una mia impresa – racconta Viola – non che non amassi il mio lavoro, ma sentivo fortemente il desiderio di costruire qualcosa di mio che mi permettesse di sfruttare tutte le conoscenze maturate negli anni nel lusso. Con Black Platinum Gold ho creato qualcosa di nuovo per questo settore che offre un valore aggiunto a tutti i player coinvolti, in termini di visibilità e opportunità”.