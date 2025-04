Blackout a Madrid,si comprano radioline o si aspetta il bus (per ore)

Metro e supermercati spesso chiusi, tanti cercano il contante

Madrid, 29 apr. (askanews) – Gente in fila per le strade di Madrid per comprare una radio o prendere l’autobus, mentre il blackout ha imposto la chiusura di metro e supermercati. “Pensando ai modi di comunicare e cercando mezzi di comunicazione, all’improvviso ho pensato che la radio fosse l’unica cosa che potesse funzionare, poi le batterie, e poi ho pensato alle candele, vediamo dove posso comprarle”, ha affermato Vicente Navarro, musicista.”In questo momento sono a Colòn, vengo da Mòstoles, non so come farò a tornare, sono qui ad aspettare e non c’è molto altro da fare perché non posso contattare nemmeno la mia famiglia, a meno che non si facciano prendere dal panico”, dice Ester Lavajos, commessa.”Con il blackout in un primo momento non sapevamo cosa stesse accadendo, infatti ero in ascensore, l’ascensore si è fermato, stavamo giusto aprendo l’edificio, quindi abbiamo pensato che potesse essere qualcosa di correlato, poi ci hanno detto che si trattava del blackout e in quel momento ci hanno detto che dovevamo evacuare. Ho capito che per motivi di sicurezza l’aria condizionata non funziona, non c’è luce, ed è meglio scendere”, ha ricordato Ricard Eckardt, avvocato.”Ho letto un po’ le notizie, ho ascoltato alcune stazioni radio, ho capito che c’è un blackout in Francia, in Portogallo, qui, la verità è che questo genera abbastanza incertezza, ma finché non conosceremo le vere notizie e con certezza cosa sta succedendo, dobbiamo mantenere la calma”, ha aggiunto.”Sto cercando di procurarmi del contante perché non abbiamo la corrente elettrica, la carta non funziona e non so cosa succederà. Quindi, per comprare del cibo al supermercato o qualsiasi altra cosa, è meglio che mi assicuri di avere del contante”, ha spiegato Laura Vassalo, anche lei avvocato.”Mentre eravamo in coda al ristorante ci hanno detto che questo supermercato aveva solo un generatore, quindi siamo venuti per comprare qualcosa da mangiare. Inoltre non avevamo contanti e ci hanno detto che qui si può pagare con la carta perché i dataphone funzionano ancora”, spiega Ivan Anton, vetrinista.