Blackout, sindaco Madrid “Lasciare libere le strade per le emergenze”

MADRID (SPAGNA) – “Qui dal Centro Integrato di Sicurezza ed Emergenze del Comune di Madrid, e vista la situazione derivante dal blackout, chiedo a tutti i cittadini madrileni di ridurre al minimo assoluto gli spostamenti e, per quanto possibile, di rimanere dove si trovano in questo momento. È fondamentale lasciare libere tutte le vie di circolazione: i semafori sono attualmente spenti, ma ciò che è davvero imprescindibile è che i servizi di emergenza possano circolare”. Lo dice il sindaco di Madrid José Luis Martinez-Almeida Navasqué, in merito al blackout in Spagna.

sat/gtr

(Fonte video: profilo ufficiale X Emergencias Madrid)