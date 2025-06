Blanco, il ritorno live nei palasport: attesa a Eboli per la tappa campana del tour 2026

Dopo aver acceso le piattaforme con il nuovo singolo “Maledetta rabbia” e conquistato le classifiche con “Piangere a 90”, Blanco annuncia il suo primo tour nei palazzetti, una tournée che si preannuncia come un viaggio ad alto tasso emotivo tra energia viscerale e fragilità urlata. Prodotto da Friends & Partners e Vivo Concerti, lo show toccherà dieci città italiane tra aprile e maggio 2026, e farà tappa in Campania il 5 maggio al Palasele di Eboli (SA).

È un ritorno carico di aspettative quello di Riccardo Fabbriconi: la nuova fase del suo percorso, affidata alla direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), si nutre di contrasti forti, testi brutali e sonorità senza filtri, un mix che Blanco ha già dimostrato di saper portare dal vivo con un’intensità quasi rituale. Il Palasele, tra i templi live più attivi del Sud Italia, sarà il palcoscenico perfetto per restituire al pubblico campano tutta la forza emotiva del nuovo progetto.

L’ultima release, “Maledetta rabbia”, segna l’evoluzione di un artista che non ha mai avuto paura di esporsi. Tra beat incisivi, sfumature electro-pop e un’estetica sempre più definita, il brano incarna perfettamente la tensione che blanco trasforma in canzone. Un’anticipazione potente di quello che sarà lo spettacolo dal vivo: non solo musica, ma un’esperienza catartica.

Dopo la data zero a Jesolo il 17 aprile, il tour passerà per Firenze, Padova, Torino, Roma, Bari, Eboli, Bologna, Milano e Pesaro. In ogni città, un’occasione per testare dal vivo il nuovo materiale, ma anche per rileggere i successi che hanno consacrato il cantante bresciano tra i protagonisti assoluti della nuova scena italiana.

I biglietti per tutte le date saranno disponibili dalle ore 14:00 di mercoledì 25 giugno su Ticketone e nei circuiti autorizzati. Vista la portata del progetto e la risposta già esplosiva alle nuove uscite, si prevede il tutto esaurito in tempi rapidi.

Per il pubblico del Sud e della Campania, quella del 5 maggio al Palasele di Eboli è molto più di una semplice tappa: è un appuntamento con la rabbia, la bellezza e l’urgenza di blanco. E stavolta, si balla e si piange a novanta – ma dal vivo.

CALENDARIO

17.04.2026 Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo

20.04.2026 Firenze – Nelson Mandela Forum

23.04.2026 Padova – Kioene Arena

25.04.2026 Torino – Inalpi Arena

29.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport

02.05.2026 Bari – Palaflorio

05.05.2026 Eboli (SA) – Palasele

08.05.2026 Bologna – Unipol Arena

11.05.2026 Milano – Unipol Forum

16.05.2026 Pesaro – Palavitrifrigo