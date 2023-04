Blatte nelle mense degli ospedali napoletani, chiuse cinque cucine

Ventinove irregolarità accertate, 44 infrazioni e 5 sospensioni di attività. È il bilancio di un’operazione congiunta dei Nas di Napoli e dell’Asl Napoli 1 centro, che hanno effettuato una serie di ispezioni presso le mense attive all’interno delle strutture ospedaliere e sanitarie, per verificare le condizioni igieniche e strutturali nonché l’attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e la corrispondenza ai vincoli contrattuali delle ditte assegnatarie. I controlli hanno interessato 50 punti di cottura e preparazione pasti ubicati all’interno di altrettante strutture sanitarie, sia pubbliche che private: 29 di questi hanno evidenziato irregolarità con l’accertamento di 44 infrazioni penali e amministrative, per complessivi 42mila euro di sanzioni pecuniarie, contestate a causa di violazioni nella gestione degli alimenti, nella mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d’appalto e dell’uso di ambienti privi di adeguata pulizia e funzionalità. Nel corso delle verifiche sono stati eseguiti anche numerosi tamponi di superficie e campioni per la ricerca di agenti patogeni e contaminanti sulle aree di maggiore rischio, quali superfici di lavoro, vassoi e acqua utilizzata per la preparazione dei pasti. In particolare è stata disposta la sospensione dell’attività di 5 punti di manipolazione, preparazione e somministrazione dei pasti operanti all’interno delle mense ospedaliere e delle strutture sanitarie, a causa delle rilevanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, come la presenza diffusa di umidità, le formazioni di muffe e l’infestazione di blatte rinvenute nei locali in cui avveniva la preparazione cibo/lavaggio stoviglie, nel magazzino e nelle celle frigorifere. In un caso la verifica ha interessato anche il vano di un veicolo utilizzato per trasporto alimenti all’interno del quale erano stati temporaneamente stoccati 30 pasti completi destinati ai degenti risultati contaminati da sporco, muffa e ruggine. Sono stati sequestrati oltre 1.180 chili di alimenti riscontrati in assenza di tracciabilità e custoditi in ambienti inadeguati.