Blatter e Platini di nuovo in tribunale in Svizzera su caso Fifa

L’ex capo della FIFA: Non abbiamo fatto niente di sbagliato

Muttenz (Svizzera), 3 mar. (askanews) – Il vecchio mondo del pallone di nuova alla sbarra. Sepp Blatter, ex capo della FIFA, e Michel Platini, ex presidente della UEFA, sono tornati in tribunale in Svizzera per un altro esame delle accuse di frode che li hanno fatti cadere dalle vette del calcio mondiale. Una corte d’appello speciale, che si riunisce a Muttenz vicino a Basilea, deve valutare una richiesta dell’ufficio del procuratore generale del paese (OAG) di riaprire il procedimento contro Blatter, che compirà 89 anni il 10 marzo, e il 69enne Platini.”Sto solo difendendo il mio caso, e naturalmente anche quello di Michel. Non abbiamo fatto niente di sbagliato, niente, niente! Sarà difficile dimostrare che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato”, ha detto l’ex capo della FIFA, che già in mattinata aveva mostrato un piglio combattivo dicendo scherzosamente “oggi sono in attacco”. “Ecco qua, l’appello pone le stesse domande che avevamo in prima istanza, quando siamo stati completamente scagionati. Quindi ecco qua, ripetiamo le cose. È un pagamento arretrato, tutto qui, non c’è nient’altro. Non c’è corruzione, nessuna truffa, non c’è niente di niente, ma ci sono alcuni che pensano il contrario, quindi cercano di dimostrarlo, e poi noi cerchiamo di dimostrare il contrario”, ha aggiunto da parte sua l’ex bomber francese.