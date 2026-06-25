“BlindTagScanner”, aeroporti di Bari e Brindisi accessibili agli ipovedenti grazie a un’App

Accedere tramite smartphone a contenuti audio e testuali attivabili in punti strategici e predefiniti degli aeroporti di Bari e Brindisi. In modo che i passeggeri possano ottenere, tramite app, informazioni, in lingua italiana e inglese, che permetteranno loro di riconoscere gli ambienti, comprendere i percorsi e orientarsi in modo più semplice, sicuro e autonomo. E’ il nuovo progetto attivato da Aeroporti di Puglia, con il contributo di Zerobarriere, e destinato a persone cieche, ipovedenti e con difficoltà di orientamento, per rendere gli scali sempre più accessibili, accoglienti e fruibili. Il progetto è stato inoltre sviluppato con il supporto di AccompagnaMi, che ha messo a disposizione la propria esperienza in tema di autonomia, inclusione e accessibilità. “Ci auguriamo che l’esperienza di BlindTag faccia da volano per istituzioni, enti pubblici, aziende, aeroporti, musei, strutture ricettive, strutture sanitarie e luoghi di cultura e turismo, che vogliano rendere i propri ambienti sempre più accessibili, accoglienti e inclusivi – dice il presidente, Antonio Maria Vasile –. L’accessibilità non è un valore aggiunto, ma un impegno concreto e condiviso che riguarda tutti gli spazi, pubblici e privati, aperti alle persone”. La tecnologia BlindTagSystem, è un sistema di tag accessibili che aiutano a orientarsi in spazi grandi e complessi. Le persone cieche, ipovedenti o con difficoltà di orientamento possono scaricare gratuitamente l’app BlindTagScanner, disponibile sia per Android che per Ios, e utilizzare i tag installati in aerostazione per ricevere le informazioni necessarie a muoversi in autonomia, con migliori condizioni di sicurezza e serenità.