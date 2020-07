Blitz contro la ‘ndrangheta in 4 regioni, 33 arresti

PADOVA (ITALPRESS) – Blitz anti-‘ndrangheta del Ros, con il supporto dell’Arma territoriale, in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Calabria: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare – emessa dal gip di Venezia su richiesta della locale Dda – nei confronti di 33 indagati per associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, rapina, usura, ricettazione, riciclaggio, turbata libertà degli incanti, furto aggravato, favoreggiamento, violazione delle leggi sulle armi, con le aggravanti mafiose. Sono oltre 100 le persone raggiunte da avvisi di garanzia. Numerose perquisizioni e sequestri di beni, mobili e immobili, per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro.

I provvedimenti dell’operazione “Taurus” scaturiscono da un’attività investigativa avviata per accertare la presenza, in Veneto, di strutture ndranghetiste.

