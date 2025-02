Blitz contro pedopornografia online, 6 arresti

VENEZIA (ITALPRESS) – La Polizia Postale del Veneto, al termine di una complessa attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia e dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, ha tratto in arresto sei persone per diffusione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico, nel corso dell’esecuzione di 7 perquisizioni in tutta la Regione.

L’operazione, denominata “Custodia Pro Spes”, ha avuto origine da alcune segnalazioni di attività illecite su piattaforme di scambio di file. Nel corso di alcune delle perquisizioni avvenute nelle Province di Venezia, Belluno, Rovigo, Vicenza, Padova e Verona sono stati trovati i computer accesi e collegati alla Rete mentre stavano scaricando e condividendo file illeciti.

Gli odierni indagati e arrestati, di varie estrazioni sociali e tutti di sesso maschile, hanno un’età compresa tra 51 e 70 anni. Durante una delle perquisizioni è stata trovata anche una

“collezione” di materiale illecito accuratamente catalogato e meticolosamente archiviato in raccoglitori di DVD.

