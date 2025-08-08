Blitz della tiktoker Rita De Crescenzo in Consiglio regionale: scoppia la polemica sul video con il capogruppo di Azione 

Scoppia il caso in Consiglio regionale della Campania. La tiktokter Rita De Crescenzo e Antonio Napolitano di “Napolitano store”, entrambi con migliaia di follower sui social, hanno fatto visita al consigliere regionale di maggioranza Pasquale Di Fenza, capogruppo di Azione, nel suo ufficio nel palazzo del Consiglio regionale al Centro direzionale. Durante la visita, i due hanno registrato un video, con il consenso e la partecipazione di Di Fenza, nel quale tutti e tre intonano, in playback, l’inno di Mameli mentre Napolitano sventola la bandiera tricolore e in sovrimpressione appare la scritta “Work in progress” . La De Crescenzo ha trasmesso il video sul suo canale Tiktok.

Azione ha prontamente preso le distanze dal suo consigliere regionale sul video che lascia intendere una vicinanza di De Crescenzo al partito. “La dirigenza regionale precisa che si tratta di un’iniziativa esclusivamente personale, estemporanea, incomprensibile e in alcun modo condivisibile. Azione Campania prende le distanze da comportamenti che, pur nel rispetto della liberta’ individuale, non si riconducono a una linea politica fondata sul rispetto delle istituzioni e sulla collegialita’ delle scelte. La coerenza, la trasparenza e la responsabilità istituzionale sono valori fondanti del nostro impegno”, scrive Azione in una nota. In conclusione “la dirigenza si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, a tutela della comunità politica che rappresenta”.