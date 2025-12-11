Blockchain e finanza, UniCredit e Cdp varano il primo minibond italiano trasformato in token digitali

UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti firmano una prima assoluta per il mercato dei capitali italiano: un minibond interamente digitalizzato e tokenizzato su blockchain pubblica, strutturato per E4 Computer Engineering, società di Scandiano specializzata in supercalcolo, Ia e high performance computing.

Una novità per il mercato

L’operazione, del valore di 5 milioni di euro, è stata sottoscritta da UniCredit e Cdp in parti uguali ed è coperta al 50% da garanzia Sace. Il titolo ha durata sei anni con un anno di preammortamento e finanzierà l’ampliamento della sede di Rubiera, destinata a ospitare un nuovo data center, oltre all’acquisto di impianti e apparecchiature.

Il minibond nativo digitale

Si tratta del 250° minibond strutturato da UniCredit e del primo in Italia con un processo di emissione completamente digitalizzato tramite BlockInvest. L’adozione della blockchain pubblica Polygon Pos garantisce tracciabilità, rapidità nei trasferimenti e notarizzazione immutabile di ogni passaggio.

Secondo la banca, questa tecnologia apre la strada a nuovi strumenti finanziari più veloci, trasparenti e integrati, pensati per ampliare l’accesso al capitale da parte delle pmi.

Le dichiarazioni

Remo Taricani, deputy head of Italy di UniCredit, sottolinea come l’operazione segni “l’avvio di una nuova fase di evoluzione del minibond sotto il segno della digitalizzazione”, dopo anni di sviluppo dello strumento a supporto degli investimenti delle pmi.

Cosimo Damiano Gianfreda, ceo di E4 Computer Engineering, parla di “un’importante evoluzione del settore finanziario” e di un passo decisivo per sostenere la crescita dell’azienda in un comparto – supercalcolo e Ia – caratterizzato da cambi di scenario rapidissimi.

Per Andrea Nuzzi, direttore business di Cdp, il progetto “conferma l’impegno nell’innovazione finanziaria” e consolida un percorso avviato nel 2024 sugli usi della blockchain nei mercati dei capitali.

I partner coinvolti

Nell’operazione: UniCredit ha agito come arranger e sottoscrittore, Cdp come investitore istituzionale, BlockInvest ha fornito la piattaforma tecnologica, Weltix è stata responsabile del registro (Rdr), mentre Simmons&Simmons ha ricoperto il ruolo di advisor legale, fiscale e documentale.