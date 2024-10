Blockchain e sicurezza: Bitget rinforza i criteri per il listing dei token

L’exchange di criptovalute Bitget, tra i più importanti a livello globale, ha introdotto nuovi e rigorosi standard per il listing dei token, con l’obiettivo di proteggere gli utenti dal crescente numero di exit scam (progetti in cui i fondatori si dileguano con gli asset illecitamente sottratti). Ogni progetto blockchain che desidera listare il proprio token sulla piattaforma viene sottoposto a un processo di revisione legale completo, finalizzato a verificare che la qualità del codice, le misure di sicurezza e la compliance normativa siano allineate alla strategia di Bitget.

Queste misure puntano a migliorare l’esperienza utente e il livello di protezione, rispettando al contempo la necessità dell’exchange di rimanere una piattaforma agile e innovativa. “Questi requisiti, che sono parte essenziale del processo di listing di Bitget, permettono ai progetti di progredire in modo sicuro e di far crescere le loro community in modo più efficiente” spiega Hon Ng, Chief Legal Officer di Bitget.

Verrà prestata particolare attenzione alla tokenomics, includendo un’analisi dettagliata dell’offerta, della distribuzione e dell’utilità dei token, nonché dell’esperienza e delle qualifiche del team di sviluppo. Per i progetti in fase di lancio, la verifica inizierà con un’analisi della valutazione completamente diluita del progetto (FDV – Fully Diluted Valuation), una metrica chiave che misura il potenziale valore dell’offerta totale di token. L’FDV dovrebbe allinearsi all’importo raccolto, in genere non superiore a 20 volte il finanziamento. Ad esempio, un progetto che raccoglie $5 milioni dovrebbe avere un FDV inferiore a $100 milioni. In questo modo si garantisce che le valutazioni non traggano in inganno gli investitori.

I progetti sono valutati attentamente sulla base dei precedenti round di finanziamento, contribuendo a identificare eventuali rischi associati alla gestione e all’utilizzo dei fondi. I progetti finanziati da aziende affermate hanno maggiori probabilità di superare i rigorosi standard di Bitget. Quelli finanziati da soggetti meno noti o di dubbia affidabilità vengono invece sottoposti a un’ulteriore due diligence.

Bitget esamina con attenzione anche il calendario di rilascio dei token, poiché un periodo di rilascio troppo precipitoso o troppo breve, in genere al di sotto dei due anni, può indicare uno scarso impegno a lungo termine da parte del team del progetto. Ciò potrebbe portare a una pressione di vendita precoce, pregiudicando la stabilità del token.

Per i progetti con token già in circolazione, vengono analizzati i dati on-chain per valutare lo stato di salute economica e l’attività di trading del token. Un confronto fondamentale è quello che viene eseguito tra il volume di trading e l’FDV. Una disparità significativa, come ad esempio un FDV superiore a $10 milioni con un volume di trading di 24 ore inferiore a $1 milione, è indice di una potenziale sopravvalutazione. Simili discrepanze denotano una possibile manipolazione dei prezzi o una mancanza di domanda organica, elementi che giustificano una valutazione più rigorosa.

>Per i token già listati su altri exchange, Bitget valuta la sicurezza degli smart contract e la distribuzione dei token.

Un altro criterio determinante sarà l’analisi dell’attività del progetto sui social media, compreso il coinvolgimento della community e la reputazione online.

In aggiunta, Bitget chiederà ai progetti di presentare un business plan dettagliato e una roadmap per ridurre il rischio di listare progetti di breve durata o truffaldini.

Gracy Chen, CEO di Bitget e responsabile della strategia di listing dell’exchange, ha sottolineato:

“Il nostro obiettivo è quello di creare un ambiente di trading sicuro e affidabile. Implementando questi standard rigorosi, non solo proteggiamo i nostri utenti, ma assicuriamo anche che i progetti listati su Bitget siano solidi e abbiano un potenziale a lungo termine. Siamo intenzionati a far crescere il nostro mercato Spot nei prossimi anni e questi criteri rafforzati sono una parte fondamentale della strategia. In più, il nostro impegno va oltre il processo di pre-listing. Supportiamo attivamente i progetti dopo il listing, aiutandoli a implementare i loro piani di marketing e a lanciare con successo i loro token.”<

Tutte queste innovazioni fanno parte della strategia globale di Bitget, che mira a rafforzare la propria posizione sui mercati di tutto il mondo aderendo ai requisiti normativi internazionali, collaborando con le autorità di regolamentazione e i leader finanziari e ottenendo le licenze e le registrazioni necessarie.