BlockChain, open call Horizon 2020: fino a 20mila euro per startup e Pmi

Al via la terza e ultima Open Call del progetto BlockStart, il programma di accelerazione per supportare le startup nel settore che lavorano con tecnologie blockchain e in particolare DLT applicabili ai settori fintech, ICT e retail. L’obiettivo ultimo del programma è quello di far incontrare ed adattare soluzioni tecnologiche DLT con i bisogni di PMI europee, al fine di collocare sul mercato nuovi prodotti/servizi.

Il bando è rivolto a startup europee o di un paese associato a Horizon 2020 che riceveranno fino a 20.000 euro di sovvenzioni equity-free; opportunità di testing per aiutare gli sviluppatori a esplorare nuove catene di valore per la tecnologia blockchain; networking con i leader dell’industria e gli esperti di DLT; servizi di coaching e mentoring personalizzato da parte dei team di esperti

Alla fine del programma, le startup selezionate avranno la possibilità di presentarsi ad un grande pubblico di investitori, stakeholder, startup e al Demo Day di BlockStart, previsto per febbraio 2022. Le startup possono candidarsi al programma di partnership di BlockStart fino al 26 maggio 2021.