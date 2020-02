Blue Economy, avviso per le Pmi europee: finanziamenti fino a 2,5 milioni di euro

Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca ha aperto il nuovo bando “Blue Economy SME Window” per lo sviluppo delle piccole e medie imprese della blue economy, con scadenza il 27 febbraio 2020.

Il bando offre contributi tra 700.000 e 2.500.000 euro a tutte le Pmi europee, singolarmente o in partenariato, per sviluppare e avvicinare al mercato nuovi prodotti, servizi e modelli di business che accelerino l’innovazione nella blue economy.

I progetti dovranno mostrare un grande potenziale in termini di crescita e competitività per le imprese e devono riguardare in particolare l’uso sostenibile delle risorse marittime per attività economiche innovative e/o circolari oppure ampliare l’applicazione di soluzioni nuove per la blue economy, come tecnologie o servizi.

Il bando appartiene a un nuovo pacchetto di servizi chiamato BlueInvest platform che sostiene gli investimenti e l’accesso ai finanziamenti per le imprese, Pmi e scale-up emergenti nel settore della blue economy.

Le candidature vanno inviate attraverso il Funding&Tender Opportunities Portal.