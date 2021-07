Blue Economy, seconda Open Call: finanziamenti fino 20mila euro

È aperto il secondo bando del progetto DigiCirc, finanziato dal programma Horizon 2020, per selezionare almeno 15 consorzi di PMI e startup sviluppatrici di soluzioni innovative di economia circolare in risposta a specifiche sfide della blue economy.

I consorzi, ognuno composto da almeno 2 PMI o startup, dovranno affrontare una delle sfide dettate dal bando relative a sette settori: Acquacoltura e pesca, Turismo costiero, Attività portuali, Energie rinnovabili dell’oceano, Trasporto marittimo, Costruzione e riparazione navale, Mitigazione del cambiamento climatico e protezione degli ecosistemi marini.

I consorzi selezionati otterranno un finanziamento diretto fino a 20.000 euro ed entreranno in un programma di sostegno intensivo di 12 settimane che verrà diviso in due fasi: sviluppo del business plan e adattamento della soluzione all’area target; dimostrazione delle soluzioni e definizione della strategia commerciale

Alla fine del programma di accelerazione, 5 consorzi riceveranno un ulteriore finanziamento di 100.000 euro e avranno fino a 6 mesi per sviluppare il loro prototipo ed effettuare test in ambienti operativi in vista di un lancio commerciale. Il bando sarà aperto fino al 3 agosto 2021.