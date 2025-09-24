Blue Economy sostenibile e resiliente: dal Mur 3 milioni per le Regioni del Sud

La Sustainable Blue Economy Partnership ha aperto il terzo bando congiunto transnazionale per progetti di ricerca e innovazione, con scadenza per la presentazione delle pre-proposte al 17 novembre 2025.

Il bando, co-finanziato e co-branded nell’ambito del Decennio delle Scienze del Mare delle Nazioni Unite, ha un budget complessivo di 43,5 milioni di euro e mira a promuovere soluzioni collaborative per un’economia dell’oceano rigenerativa, resiliente e sostenibile, integrando ricerca scientifica, innovazione e sviluppo tecnologico.

La Partnership si propone di guidare la transizione verde e digitale nei settori legati a mari, oceani e coste, rafforzando la competitività europea e promuovendo una visione inclusiva e orientata al benessere ambientale, sociale ed economico entro il 2050.

I consorzi proponenti devono includere almeno tre soggetti ammissibili provenienti da tre diversi Paesi partecipanti, e coinvolgere almeno due entità indipendenti da Stati membri UE o Paesi associati a Horizon Europe. Sono ammessi anche partner autofinanziati, purché non contino ai fini del numero minimo di partecipanti.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha destinato 3 milioni di euro per finanziare le proposte italiane nell’ambito della call Water & Health. Il contributo, a fondo perduto, rientra nel Programma Nazionale “Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021–2027” ed è riservato alle regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).