Blue Economy, Vito Grassi (Confindustria): Il Mezzogiorno traina lo sviluppo del Paese

“Nel settore marittimo l’Italia è protagonista nel mondo, e il Mezzogiorno è protagonista in Italia. Non c’è un altro settore in cui il Sud si gioca la partita non solo alla pari, ma in vantaggio rispetto al resto del Paese. Oltre la metà delle imprese marittime italiane si trovano nel Mezzogiorno, e il Centro-Sud produce il 60% della ricchezza del settore”. Lo ha dichiarato Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria, all’evento “Oltre l’Orizzonte: prospettive e sfide di una nuova politica industriale per il Mare”, organizzato da Confindustria. Secondo Grassi “oggi, dopo tanto tempo, ci si sta accorgendo che è un settore su cui si può spingere ulteriormente, dando al Sud un ruolo da protagonista. Sviluppare ulteriormente questo settore strategico può essere un asset che aiuterà il Sud ad intercettare le infrastrutture a terra che non riesce ad avere da 150 anni”.