Blue&Green Economy, nell’ex Archivio Storico di Napoli nasce la Fabbrica Italiana dell’Innovazione

Economia del mare, sostenibilità ambientale, industrie culturali e creative, innovazione scientifica e tecnologica: nell’ex Archivio Storico dell’ENEL, in via Ponte dei Granili a Napoli, nasce la Fabbrica Italiana dell’innovazione. Un incubatore/acceleratore con un focus sulle principali sfide dell’innovazione scientifica e tecnologica nei settori della Blue&Green Economy e dell’Industrie culturali e creative.

L’inaugurazione si svolgerà martedì 14 Novembre 2023, alle ore 16.30, a Napoli, nel cantiere del nascente Polo Tecnologico di Via Ponte dei Granili n. 24, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, e verrà aperta dagli interventi di Fabrizio Monticelli, presidente di Fabbrica Italiana dell’innovazione, di Vincenzo Lipardi, presidente di Spici e direttore di Fabbrica Italiana dell’innovazione, di Angelo Giuliana, direttore Generale di Meditech – Competence Centre.

Interverranno il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, Valeria Fascione, e concluderà il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Aldolfo Urso.

In apertura è prevista la proiezione del video “Fabbrica Italiana dell’innovazione: Un’avventura italiana” con la partecipazione del giornalista RAI Ettore De Lorenzo.

Fabbrica Italiana dell’innovazione intende promuovere lo sviluppo di una nuova generazione di imprese tecnologiche ed internazionalizzate, in grado di contribuire a rilanciare il brand Napoli e a far crescere, nello specifico, la Napoli dell’innovazione, guardando al Mediterraneo e più in generale al contesto internazionale.

L’iniziativa nasce dall’investimento privato di un pool di imprese operanti nel campo dell’innovazione, partner d’eccezione nella creazione e formazione di imprese nuove e innovative: Meditech-Competence Centre, Olidata, Tecno, ForMare Polo Nazionale per lo Shipping, SPICI Società per l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione, CNS Tech, European Brokers, Iniziativa Cube, Agilae, Monticelli La Scala Consulting.

L’Hub svolgerà in proprio le funzioni di incubatore certificato, di acceleratore e centro di formazione avanzata; inoltre, attraverso i suoi partner, fornirà servizi di ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico, formazione specialistica, digital transformation e internazionalizzazione. In particolare, Fabbrica Italiana dell’innovazione si coordinerà verso tre specifiche direzioni: Incubazione, Accelerazione e Formazione.