Blunauta, festa di colori al Pan per i 25 anni di attività

I 25 anni di Blunauta sono stati celebrati ieri al Pan, il Palazzo delle Arti di Napoli di via dei Mille, in una dimensione colorata, allegra e dinamica. Uno show realizzato con meravigliose coreografie tra arte e moda, musica, fiori e sapori orchestrate da Claudia Catapano. Ad accogliere gli ospiti quello che è stato a tutti gli effetti un fashion mob: modelle in outfit Blunauta hanno posato sulle maestose scale del Pan per poi confondersi tra la folla e lasciarsi ammirare in movimento tra coreografie a ritmo di musica della splendida dj Jessica Ferrara anche lei in abito Blunauta.

Sete stampate, giacche grinkly, abiti fantasia, pantaloni a pinocchietto, casacche, kimono, colori, colori e colori. A far risaltare la femminilità e la bellezza, il face painting di grande impatto artistico che porta la firma della make up artist Ortensia Tropeano e del suo team. Il ritmo della serata è stato scandito dai brindisi con calici di vino proposto dalla cantina Terredora, molto apprezzato in abbinamento alle sfogliatelle dolci e salate di Cuori di Sfogliatella.

Ospiti dell’evento, anche le amiche attrici Marina Tagliaferri e Miriam Candurro in abiti Blunauta accolte da Mila Gambardella e Cristiana Giordano che hanno curato l’organizzazione e ufficio stampa dell’evento. All’imbrunire sono stati fatti volare in cielo tanti palloncini colorati, uno per ogni desiderio, con l’augurio di ritrovarsi a festeggiare i prossimi 25 anni con Blunauta e Claudia Catapano con tutto il suo staff.