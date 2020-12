Blunauta Home, nuovo spazio in via dei Mille. Claudia Catapano: Folli a investire? Forse, ma il futuro sarà rosa

Claudia Catapano annuncia (“in tempo per spuntare la wish list di Natale”) l’imminente apertura di Blunauta Home: “il locale si affaccerà su via dei Mille al civico 75 – si legge in una nota -, proprio accanto al negozio di abbigliamento”. “Certo, ci vuole una bella dose di follia, cosa che del resto ci caratterizza da sempre”, ammette l’imprenditrice, per scommettere sul successo di nuove iniziative in tempi come questi. “Una follia – aggiunge Claudia Catapano – che vuole essere anche una bella iniezione di fiducia per chi desidera andare avanti, per chi continua ad investire e a credere che questa battuta d’arresto sia stata una parentesi e che il futuro vada guardato a colori”.

Nel nuovo spazio, continua,”sarà possibile trovare proposte per la casa sullo stile che da anni identifica Blunauta e che si riassume nella parola d’ordine #impossibileimitarci”. “Le iconiche croci e i cuori che sono già parte dell’arredo dei negozi di abbigliamento – è scritto nel comunicato di presentazione – qui occupano una parete intera introducendo il cliente al mood del negozio. Ma i “viaggi” d’ispirazione internazionale proseguono oltre e convivono con diverse contaminazioni di stili e di tendenze per tutto lo spazio che porta la firma dell’architetto e interior designer Claudio Comito che da sempre cura i layout degli spazi Blunauta. Le scale conducono al piano superiore dove saranno allestite, quando sarà possibile, mostre, temporary ed evento pop-up e tutto ciò che ruota intorno all’energia e arte creativa. Cosa puoi comprare da Blunauta Home? Ad esempio dei trofei, alias teste d’alce patchwork da parete realizzate in cartone. A tavola “non si parla con la bocca piena” ma si leggono questa e altre frasi a tema dipinte sui bordi dei piatti per un servizio fuori dal comune. E ancora, vasi scenografici, specchi di grandi dimensioni, geometrici allestimenti a parete, bicchieri con cactus all’interno, questo e tanto altro nel più vivace unconventional style”. Insomma, è la conclusione del comunciato: “Blunauta Home segna una nuova espressione di home decor a Napoli. Welcome, come in!”