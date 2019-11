Blunauta, torna il tradizionale evento di benvenuto al Natale

E che il Natale di Chiaia abbia inizio! A sancirlo, le campanelle agitate da Babbo Natale in persona nello store Blunauta di Claudia Catapano in presenza di un fiume di amici, clienti, tutti approdati qui per celebrare insieme l’arrivo di questa magica festa! Da anni tradizione vuole che lo store di via Carducci “vestito a festa” con ogni genere di decorazione, addobbo e scenografia abilmente curate dall’estro creativo dell’architetto Claudio Comito, dia il benvenuto al Natale nella prima domenica del luccicante, magico e speciale periodo dedicato a questa importante festività. L’edizione del cristhmas happening made in Blunauta ha messo in scena uno spettacolo senza precedenti rispettandone le promesse fin dal titolo: Blunauta Christmas Show! Spettatori di questa rappresentazione, adulti e bambini, un target molto ampio che in maniera trasversale ha saputo conquistare tutti, i piccoli con Babbo Natale e i dolcetti a tema e i grandi con aperitivo deluxe servito in sofisticate coppe e bicchieri diversi tra loro, ciascuno per drink: moscow mule, light spritz, prosecco e gin tonic, firmati Bar in Movimento. Un abbinamento vincente con il catering di Cuori di sfogliatella, che ha servito agli ospiti sia proposte colorate salate e sia golose in versione sweet. Un happening dunque dai contorni magici che ha visto ancora una volta la fortunata collaborazione tra Match Eventi e Le Mille Me Communication. Momento clou della serata, la sfilata di capi della collezione Fall Winter 2019/20 dove velluti si alternavano a sete, caban a cappotti boysh, chemise a tailleur, pantaloni e gonne, di ogni colore e arricchiti da accessori must have! Special guests, l’attrice Miriam Candurro arrivata insieme ai figli con tanto di letterine da consegnare a Babbo Natale, e l’attrice Marjo Berasategui; e ancora tra gli ospiti, Merido Pignone, Olimpia e Antonello Malet, Patrizia Santangelo, Lilli De Lutio, Paola Greco, GIovannella e Francesca Paone, Nico Ricciardi, Paola Iavazzo, Roberta Sacchi, Brunella Masecchia, Lorenza Marchetti, Anna Paola Palumbo, Maria d’Urzo, Irene Iacovella, Veronica Dubbio, Fabrizia Gangemi, Carlo de Benedictis, Ludovica Gagliardi, Marina Martino, Chiara Minoja, Chicca Palombo, Davide Garganese, Maurizia Mauriello.