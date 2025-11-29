Bluvacanze, Pellegrino “Crescita sostenuta da innovazione e investimento”

TORINO (ITALPRESS) – “Un risultato in linea con quello che ci attendevamo, una crescita sostenuta da innovazione, investimento e internazionalizzazione. Se aggiungiamo anche la rete distributiva di affiliazione e il contributo degli uffici esteri abbiamo anche superato il miliardo di travel value, siamo nella giusta direzione che avevamo immaginato”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Gruppo Bluvacanze, Domenico Pellegrino, a margine della convention annuale nelle località di La Thuile e Courmayeur, in Valle d’Aosta.

