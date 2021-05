Bmt, alla Mostra d’Oltremare la prima fiera in presenza. Inaugurazione il 18 giugno con il ministro Garavaglia

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia inaugurerà la ventiquattresima edizione della Bmt – Borsa Mediterranea del Turismo, in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli da venerdì 18 a domenica 20 giugno. La Bmt sarà la prima fiera in presenza prevista dal calendario Aefi dopo la ripartenza del settore che il Governo ha fissato per il prossimo 15 giugno.

La conferma della partecipazione del ministro Garavaglia alla Bmt è arrivata nel corso di un incontro a Napoli con l’amministratore di Progecta, Angioletto de Negri. Occasione del faccia a faccia è stato un meeting ristretto che riunito il Ministro e una ristretta delegazione di imprenditori napoletani guidata da Massimo Vernetti, amministratore dell’Agorà Morelli, la magnifica location gestita della Quick Parking nel salotto della città di Napoli. La tappa all’Agorà Morelli ha reso possibile per il ministro Garavaglia anche la visita al Tunnel Borbonico accompagnato dallo stesso Vernetti e dal geologo Giancarlo Minin.

Confermando la sua presenza alla Bmt, nel corso del colloquio con de Negri, il Ministro Garavaglia ha chiesto di far sì che la Borsa Mediterranea del Turismo possa considerarsi il vero punto di ripartenza del settore, raccogliendo attorno ad essa tutti gli attori della filiera per renderli partecipi dell’avvio della ricostruzione. Alla Bmtsarà in vetrina il meglio del mondo del turismo e del nostro Paese, a cominciare dall’isola di Procida, eletta Capitale Italiana della Cultura per il 2022 insieme a numerose Regioni italiane, Province. consorzi e operatori incoming dell’immenso ed unico territorio turistico della nostra Italia. E poi tour operator ed agenzie di viaggio che avranno la possibilità di cogliere nella BMT una grande opportunità per riaccendere i motori a pochi giorni dall’apertura della stagione delle vacanze 2021. Insieme a loro è prevista la partecipazione dei tanti buyers internazionali selezionati da Enit che animeranno i workshop dell’incontro fra domanda estera ed offerta italiana.

La ventiquattresima edizione di Bmt potrà contare sulla storica partnership con Msc Crociere con azioni di marketing congiunte a favore delle agenzie di viaggio, linfa vitale del settore, come anticipato da de Negri e dal Managing Director di Msc Crociere Leonardo Massa nel corso dell’incontro con il Ministro.

“Quello con il ministro Garavaglia è stato un incontro molto costruttivo, un vero appuntamento di lavoro per pochi intimi e fuori dagli abituali protocolli, utile non solo per le rivendicazioni delle imprese di settore in difficoltà a causa della pandemia ma anche per pianificare le strategie per la ripresa. In questo senso, l’assicurazione dell’attenzione del Governo per BMT 2021 ci conforta. Il Ministro del Turismo ha dimostrato di avere le idee chiare sotto tutti i punti di vista, sicuramente capace di affrontare con ogni mezzo tutti i gravi problemi attuali della nostra categoria” ha commentato al termine del meeting l’amministratore di Progecta Angioletto de Negri.