Bmt, il meridionalista Maimone: Napoli capitale d’Italia. Il Sud è il volano dell’economia italiana

Il giornalista “meridionalista” Biagio Maimone è stato ospite, ieri sera, al Premio Voucher. La manifestazione si è svolta all’interno della Borsa Mediterranea del Turismo, a Napoli, nel Palazzo San Teodoro. “La Bmt dà un segnale di ripartenza per il turismo dopo due anni di pandemia, rilevante soprattutto per il Sud Italia, la cui economia vive essenzialmente di turismo – ha etto -. Si può dire che, oggi, Napoli, oggi, diventa la capitale d’Italia per quanto attiene la vita economica, in quanto il settore del turismo rappresenta una leva finanziaria importante per il nostro Paese. Difatti, si rimettono in moto alacremente i tour operator, le compagnie aeree, le compagnie di navigazione, le crociere, gli enti del turismo internazionali, le Regioni, gli hotel e le catene alberghiere. Napoli è già capitale italiana della cultura e dell’aggregazione sociale. Napoli e il Sud sono e saranno il volano dell’economia italiana..

Tra i premiati il direttore editoriale di Tgcom24 Paolo Liguori, Maria Teresa Ruta, il presidente della Bmt Angioletto de Negri, il cantante Davide De Marinis,

l’ufficio del Turismo Spagnolo di Roma, l’amministratore delegato di Cinecittàworld Stefano Cigarini e il managing director Italia di Msc Crociere Leonardo Massa. Hanno condotto l’iniziativa Paky Arcella e Anna Di Maria.